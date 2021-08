Ungheria: ministro Esteri Szijjarto lunedì a San Pietroburgo per discutere nuovo accordo con Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, si recherà lunedì a San Pietroburgo per discutere del nuovo accordo energetico con la compagnia russa Gazprom, relativo alla fornitura di gas. Lo ha annunciato oggi lo stesso Szijjarto, nel corso della conferenza stampa congiunta a Budapest con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Secondo il capo della diplomazia magiara, le autorità dell'Ungheria sigleranno in autunno un nuovo accordo della durata di 15 anni per la fornitura di gas con Gazprom. (Vap)