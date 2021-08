Roma: Fd'I, Raggi non ha messo in bilancio fondi per associazioni di volontariato Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca Raggi, nel bilancio comunale, non ha stanziato i fondi a disposizione delle associazioni di volontariato della Protezione civile per rimborsare le spese vive". È quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, e il delegato alla Protezione Civile di FdI, Mauro Gallucci. "Uno schiaffo nei confronti degli operatori - spiegano - che questa estate hanno dovuto operare in maniera massiccia per impedire che piccoli incendi si trasformassero in mostri senza controllo, ma anche come ausilio di supporto ai vigili del fuoco. Tutti questi interventi sono stati effettuati con uso di proprie attrezzature e con soli rimborsi spese vive che ora si scopre che non sono stati messi nel futuro bilancio di Roma Capitale. Questo approccio è molto grave anche perché al termine del periodo dei fuochi estivi si aprirà la stagione degli eventi idrogeologici e dovranno essere ancora le associazioni a garantire ai cittadini interventi per dare sicurezza contro allagamenti ed altri eventi connessi alle precipitazioni come il crollo di alberi. La mancanza di fondi, unita al disservizio tecnico del sistema regionale dopo l'hackeraggio, rischiano di pesare sull'operatività delle Associazioni e dimostrano una scarsa sensibilità delle Istituzioni nei confronti di queste realtà che ogni giorno operano per evitare disagi alla cittadinanza ed essere pronti nel sostenerla nei momenti di difficoltà". (Com)