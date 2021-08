Libano: manifestazione di fronte a sede Associazione delle banche a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni manifestanti hanno organizzato delle proteste di fronte alla sede dell’Associazione delle banche del Libano (Abl) nel centro di Beirut, per denunciare le restrizioni bancarie imposte all’inizio della crisi economica del 2019. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale alcuni manifestanti hanno cercato di entrare nell’edificio creando diverse tensioni con le forze di sicurezza presenti sul posto. Dall'inizio della crisi economica in Libano nel luglio 2019, le banche hanno imposto numerose restrizioni, in particolare impedendo ai cittadini di accedere ai propri depositi in dollari. Lo scorso 7 giugno, la commissione parlamentare per le finanze e il bilancio ha approvato un disegno di legge che prevede alcuni controlli sui capitali. Nel frattempo, la sterlina libanese continua a perdere valoro, arrivando a oltre 19 mila sterline per un dollaro Usa nel mercato parallelo.(Lib)