Romania: premier Citu, Pnrr non sarà condizionato da riforma Giustizia legata all'Mcv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non sarà condizionato dalla riforma della Giustizia adottata attraverso il Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv). Lo ha detto il primo ministro romeno, Florin Citu, in una discussione con i rappresentanti della Coalizione per lo sviluppo della Romania citato dall'agenzia romena d'informazione "Agerpres". Citu ha precisato che, dalle discussioni con il ministro degli Investimenti e dei Progetti europei, Cristian Ghinea, è risultato che il Pnrr dovrebbe essere approvato a livello comunitario nell'ultima settimana di settembre. "Abbiamo fatto molti progressi, infatti concluso, abbiamo inviato, credo venerdì, gli ultimi commenti per quanto riguarda il Pnrr. Dalle discussioni che ho ora con il ministro Ghinea, il Pnrr dovrebbe essere approvato nell'ultima settimana di settembre", ha affermato Citu durante le consultazioni online con i rappresentanti della Coalizione per lo sviluppo della Romania. Citu ha definito "esagerate" le informazioni apparse nello spazio pubblico secondo le quali esiste un collegamento tra le riforme della Giustizia e i soldi del Pnrr. "Non è vero, ci sono alcune cose, che sono di buon senso, ma non hanno nulla a che fare con la riforma della Giustizia. Quindi, il Pnrr non sarà condizionato dalla riforma della Giustizia come ci siamo assunti nell'Mcv", ha detto Citu. (Rob)