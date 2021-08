Afghanistan: ministro Esteri tedesco, non riusciremo a evacuare tutti entro il 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non sarà in grado di evacuare tutti dall'Afghanistan entro il 31 agosto. Lo ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas all'emittente streaming della "Bild". La scadenza del 31 agosto è la data in cui è previsto il ritiro definitivo delle truppe internazionali guidate dagli Stati Uniti. "Non saremo in grado di portare via tutti dall'Afghanistan nei restanti giorni dell'operazione di evacuazione. L'onestà ci impone di dirlo", ha detto Maas. Secondo il ministro, ci sono circa 100 cittadini tedeschi in Afghanistan con le loro famiglie, con loro vengono mantenuti i contatti. "Cercheremo anche oggi di consegnarli in relativa sicurezza all'aeroporto per caricarli sui nostri aerei", ha aggiunto il ministro. (Geb)