- L'Italia è un Paese in cui la politica è troppo maschilista. Lo ha detto Enrico Letta, segretario nazionale del Partito democratico, durante la conferenza "Il ruolo dei partiti nella democrazia oggi. Incontro con i protagonisti della politica italiana", in occasione del meeting di Rimini 2021. "Democrazia vuol dire far partecipare tutti", ha aggiunto Letta. (Rin)