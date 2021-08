Kosovo: premier Kurti, offerta di rifugio ad afgani avviene in coordinamento con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dettagli dell’offerta di protezione ai rifugiati afgani da parte del Kosovo sono in corso di discussione con gli Stati Uniti. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. In aggiunta all’aspetto umanitario, la discussione coinvolge anche la dimensione dell’alleanza e partnership del Kosovo con gli Usa. Washington è “un alleato chiave del Kosovo e un partner strategico insostituibile. Gli Usa ci hanno costantemente sostenuto e questa è solo una minima parte del nostro contributo dinanzi al loro aiuto e supporto”, ha detto Kurti. “I cittadini di tutto il mondo non solo meritano ma hanno diritto alla democrazia. Auguriamo il bene al popolo afgano. Il governo è in costante contatto con gli Stati Uniti per la preparazione strategica e organizzativa” della protezione ai rifugiati, ha continuato il premier. (Alt)