Kosovo: presidente Osmani, da Ue risposta positiva a monitoraggio elezioni locali

- L’Unione europea ha risposto positivamente alla richiesta del Kosovo di un monitoraggio sulle elezioni locali del 17 ottobre. Lo ha affermato in un comunicato la presidente kosovara, Vjosa Osmani. Il capo dello Stato ha fatto questa richiesta a giugno, rivolgendo una lettera al presidente del Parlamento europeo David Sassoli e all’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. La missione di osservazione elettorale dell’Ue alle elezioni parlamentari era composta da un numero ridotto di esperti. Quella che monitorerà le elezioni locali di ottobre sarà invece più numerosa. Sassoli ha confermato la disponibilità europea con una missiva a Osmani il 13 luglio. Ieri Borrell ha invece inviato una lettera per informare la presidente del Kosovo che il Parlamento Ue ha scelto i suoi rappresentati per la missione. Lo stesso Borrell selezionerà il capo della missione. (Alt)