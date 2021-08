Kosovo: ambasciata Usa a Pristina invita gli abitanti a vaccinarsi contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini del Kosovo devono sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19. E' quanto si legge sul profilo Facebook dell'ambasciata degli Stati Uniti di Pristina. Mentre quest'ultima ha confermato che verranno inviate più di 700 mila dosi vaccinali in Kosovo tramite il meccanismo Covax, ha però incitato i kosovari ad immunizzarsi contro il virus. "Nessun Paese ne organizzazione ha mai fatto una donazione al Kosovo come l'hanno fatta gli Stati Uniti. Quando il processo si concluderà, verranno mandate più di 700 mila dosi vaccinali nel Paese. Ma per funzionare, il vaccino deve essere iniettato. Quindi, per favore, immunizzatevi e proteggete voi stessi, le vostre famiglie e le vostre comunità. Insieme, possiamo sconfiggere la pandemia da Covid-19", si legge in una dichiarazione dell'ambasciata statunitense. Secondo quest'ultima, queste nuove dosi permetterebbero al Kosovo di raggiungere l'obiettivo di vaccinazione nazionale molto più rapidamente. (Alt)