- Libia: premier Dabaiba nomina generale Arhuma nuovo procuratore militare - Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha nominato il generale Massud Arhuma come nuovo procuratore militare. La nomina è stata annunciata ieri sera dell’ufficio stampa di Dabaiba. Arhuma ha prestato giuramento davanti a Dabaiba, in quanto il premier detiene anche la carica ad interim di ministro della Difesa. Il generale Arhuma subentrerà al generale Khaled Milad Suleiman. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, la nomina di Arhuma avrebbe generato malumori tra i vertici militari. In particolare il capo di Stato maggiore Muhammad al Haddad avrebbe espresso rimostranze per non essere stato informato della decisione da parte del premier Dabaiba. Arhuma ha precedentemente ricoperto la carica di procuratore militare durante il Governo di accordo nazionale (Gna), guidato da Fayez al Sarraj, prima di lasciare la sua posizione dopo essere stato vittima di un misterioso rapimento il 15 marzo 2018. Il generale Arhuma aveva inoltre ricoperto la carica di ministro della Difesa nel governo "ad interim" con sede nell'est della Libia guidato da Abdullah al Thinni nel 2015, per poi lasciare la carica a causa di disaccordi con i vertici dell’esecutivo. (Res)