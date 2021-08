© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asia: Covid, la pandemia ha gettato 80 milioni di persone nella povertà estrema - La pandemia di Covid-19 ha gettato sino a 80 milioni di persone nei Paesi asiatici emergenti in uno stato di povertà assoluta lo scorso anno, secondo un rapporto pubblicato oggi dalla Banca asiatica di sviluppo (Asian Development Bank, Adb). L'ultima stima relativa alla povertà estrema, definita come un livello di reddito giornaliero inferiore a 1,90 dollari, segna una brusca battuta d'arresto per l'agenda di sviluppo sostenibile della regione. La stima formulata dall'Adb tiene conto di 35 economie regionali, incluse Cina, India, Bangladesh e Papua Nuova Guinea. Nel 2017 circa 203 milioni di persone, pari a circa il 5,2 per cento della popolazione regionale, vivevano in una condizione di povertà assoluta. Secondo l'Adb, senza la pandemia tale percentuale si sarebbe ridotta al 2,6 per cento, a104 milioni di persone, nel corso del 2020. Il rapporto della banca fotografa anche lo stallo dei progressi sui fronti dell'alleviamento della fame, del miglioramento dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione. (segue) (Res)