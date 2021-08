© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine: Duterte accetta di candidarsi per la vicepresidenza nel 2022 - Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha accettato di candidarsi come vicepresidente in occasione delle elezioni del prossimo anno, non potendo per Costituzione concorrere per un nuovo mandato. Lo ha reso noto oggi il suo partito, il Pdp-Laban, a pochi giorni dal congresso nazionale del prossimo 8 settembre durante la quale dovrebbe anche essere ufficializzata la candidatura a presidente di uno dei principali collaboratori di Duterte, il senatore Christopher Go. Karlo Nograles, vice presidente esecutivo del Pdp-Laban, ha parlato di “sacrificio” da parte dell’attuale capo dello Stato e ha spiegato che la mossa “garantirà la continuità dei programmi adottati dall’amministrazione negli ultimi cinque anni”, inclusi in particolare quelli per il contrasto al narcotraffico. (Res)