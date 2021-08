I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terremoto: Amatrice ricorda le 299 vittime del sisma, presente il premier Draghi - Si è svolta questa mattina ad Amatrice la messa in ricordo delle 299 vittime del terremoto che il 24 agosto 2016, alle ore 3.36, di magnitudo 6.0, colpì il piccolo centro in provincia di Rieti insieme ad altri comuni delle Marche e Abruzzo. Alla commemorazione ha partecipato, insieme a rappresentanti delle istituzioni e i parenti delle vittime, anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, che prima della messa ha deposto una corona di di alloro nel parco Don Minozzi sotto la statua del memoriale delle vittime del terremoto di 5 anni fa. Il premier, accompagnato dal capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, si è poi recato nel campo sportivo “Paride Tilesi” per presenziare alla messa celebrata dal vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili. Il sisma colpì 140 comuni e furono circa 600 mila le persone coinvolte. L’epicentro fu tra Accumoli e Arquata del Tronto, due comuni distanti pochi chilometri tra Lazio e Marche, che insieme ad Amatrice furono devastati. (segue) (Rin)