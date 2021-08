I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: Giovannini, discussione in corso su estensione green pass per autisti - E’ in corso una discussione sulla possibile estensione del green pass anche per gli autisti. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a Rainews24. "E’ un tema complesso legato all'evoluzione della campagna vaccinale, più avanziamo più mettiamo in sicurezza il Paese", ha aggiunto. "Gli operatori in contatto con il pubblico dovrebbero essere i primi ad essere più protetti", ha concluso Giovannini. (segue) (Rin)