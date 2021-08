I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Gelmini, obbligo vaccinale non è eresia, se non si arriva a 80 per cento no alternative - L’obbligo vaccinale "non è un’eresia", in quanto esiste già per alcune malattie, e nonostante sia una decisione che spetta al Parlamento, "la mia opinione è che occorre attendere i dati: se dovessimo giudicare irraggiungibile la copertura dell’80 per cento della popolazione non vedrei alternative". Lo dichiara la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, in un'intervista al "Corriere della Sera". "È ancora presto per fare un bilancio - ha spiegato la ministra - perché i dati sono condizionati dall’effetto 'generale agosto'. Del resto era prevedibile un rallentamento di queste ultime settimane nella campagna di vaccinazione. Saranno decisivi i dati dei prossimi quindici giorni. L’utilizzo della certificazione verde - afferma Gelmini - può essere esteso". La ministra sottolinea il fatto che "se facciamo un ultimo sforzo con la vaccinazione, possiamo guardare con cauto ottimismo all’autunno. È possibile, con la ripresa di tutte le attività e le scuole, che i contagi abbiano una crescita significativa, ma senza le gravi conseguenze cui eravamo abituati". Per quanto riguarda la ripresa dell'anno scolastico, Gelmini dichiara che "sono state stanziate ingentissime risorse per la scuola e per i trasporti, ma non tutto si può fare da Roma: esiste l’autonomia e il ruolo delle cabine di regia provinciali presso le prefetture. La scuola partirà in presenza e resterà in presenza". Sulla possibilità di chiedere la certificazione verde anche per gli studenti sotto i 18 anni, la ministra sostiene che essa "può esistere solo nel contesto di un obbligo generale esteso a tutti. Il dato del 60 per cento dei ragazzi fra 16 e 19 anni con già almeno una dose è incoraggiante. (segue) (Rin)