I fatti del giorno – Italia (5)

- Terremoto: Fico, sostenere opera di ricostruzione, prevenzione e sostenibilità ambientale priorità - Occorre portare avanti e sostenere con sempre maggiore incisività l’opera di ricostruzione e rilancio culturale, economico e sociale delle zone colpite dal terremoto del 2016 consentendo agli abitanti di riconquistare dignità e qualità della vita in quella che è la loro terra. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, per ricordare il sisma che nel 2016 colpì il centro Italia. "La devastazione e le sofferenze causate dal sisma che il 24 agosto di cinque anni fa ha colpito Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto, Pescara del Tronto e Norcia sono ancora vive e profonde. Un dramma - prosegue Fico - che si è ripetuto a soli due mesi di distanza, quando il terremoto ha investito le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, lasciando dietro di sé ancora distruzione e disperazione. La paura per lo sciame sismico durato diversi mesi, la faticosa fase della ricostruzione accompagnata da grandi incertezze sui tempi e sulle procedure, non hanno fatto altro che aggiungere ulteriore sofferenza a quella patita da una popolazione già estremamente provata". (Rin)