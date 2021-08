Lavoro: Laforgia (Leu), misure per mettere un freno alle delocalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, "non può esserci ripartenza senza diritti per le lavoratrici e i lavoratori. Il governo non ceda alle pressioni di chi, come Confindustria, vuole farci fare passi indietro - prosegue il parlamentare in una nota -, e ricerchi un accordo con le parti sociali per mettere in campo misure in grado di porre un freno alle delocalizzazioni, premiando le imprese che investono sul lavoro buono e tutelato". (Com)