Lega: Salvini, Durigon ha la mia fiducia

- “Durigon è il papà di quota 100. Con lui sto lavorando alla riforma delle pensioni e sto seguendo anche il tema fiscale delle cartelle e del saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Ragioneremo insieme su cosa fare e cosa sia più utile per la Lega e per il governo. Discuterò io con Claudio, il quale ha la mia massima fiducia". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini al Meeting di Rimini. "Di perdere tempo in polemiche sul passato – ha aggiunto - non abbiamo voglia".(Rin)