Georgia: presidente Consiglio Ue Michel, Tbilisi rispetti impegni presi su riforme

- La Georgia deve rispettare gli impegni presi nel quadro degli accordi con il Consiglio europeo, specie quello relativo all'agenda delle riforme. Lo ha scritto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel su Twitter, a seguito di un incontro con il primo ministro della Georgia, Irakli Gharibashvili, avvenuto a Kiev. Come riferito dai media locali, con la data limite di erogazione del macrofinanziamento alle porte, Michel ha specificato che "le riforme sono necessarie, ora più che mai. La data limite di erogazione del macrofinanziamento è vicina, e il governo della Georgia deve dimostrare il proprio impegno nei confronti degli accordi presi, in particolar modo per quanto riguarda quello sull'agenda delle riforme". (Beb)