© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri sui morti nel Mediterraneo nei primi mesi di quest'anno sono "da soli sufficienti abocciare l'operato del ministro Lamorgese. Mi domando in questi 8 mesi come abbia occupato il suo tempo". Lo ha detto Matteo Salvini al Meeting di Rimini. "Sarà necessario pensare a un cambio, altrimenti i problemi della sicurezza nazionale così non li gestiamo", ha spiegato.(Rin)