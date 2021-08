Milano: De Corato, ancora disagi in Piazzale Loreto riasfaltato per la terza volta in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo i lavori di asfaltatura di piazzale Loreto di settembre 2020, durante i quali è stata realizzata la pista ciclabile, e quelli di aprile 2021 effettuati in seguito alla posa della fibra ottica, oggi il manto stradale è di nuovo in rifacimento per la terza volta in meno di un anno. Come se non fosse bastato il caos viabilistico causato dai lavori a inizio settembre dello scorso anno e quelli di aprile scorso, adesso si replica creando non pochi disagi ai milanesi". Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, Membro della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia in merito ai lavori d'asfaltatura di Piazzale Loreto. "Quello di piazzale Loreto, trasformato in 'piazza aperta' con vernice colorata e fioriere - prosegue - è un importante snodo e, di fronte a questi ennesimi lavori di asfaltatura, viene da domandarsi come siano stati fatti gli stessi in precedenza, se dopo così poco tempo risulta necessario rifarli per la 'gioia' dei vari utenti della strada e dei residenti del piazzale". (Com)