Roma 2021: Gualtieri, rafforzeremo delega assessorile a Sport, diritto da garantire a tutti

- Un rafforzamento della delega assessorile allo Sport. È quanto propone il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, che in un intervento a Radio Roma Capitale ha spiegato: "Lo sport è un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti" e "servono luoghi decentrati a livello cittadino e municipale per fare e seguire lo sport", pertanto "proponiamo un rafforzamento della delega assessorile allo sport".(Rer)