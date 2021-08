Infrastrutture: Iberdrola promuoverà idrogeno verde su linea ferroviaria Sansepolcro-Sulmona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola ha firmato un accordo quadro con Aecom, leader mondiale nel settore delle infrastrutture, Ancitel Energia e Ambiente e Cinque International per lo sviluppo del progetto di conversione a idrogeno verde della linea ferroviaria appenninica che collega Sansepolcro (Arezzo) con Sulmona (L'Aquila). Secondo quanto riferito da Iberdrola in una nota, questa linea lunga più di 300 chilometri, è strategica per collegare le zone interne d'Italia, attraversando Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, passando per Perugia, Terni, Rieti e L'Aquila. La linea è parzialmente non elettrificata ed è utilizzata da treni diesel che hanno raggiunto la fine della loro vita utile: il passaggio all'idrogeno verde ridurrà drasticamente i costi rispetto all'elettrificazione tradizionale e porterà innovazione e sviluppo in aree soggette a spopolamento e deindustrializzazione. L'accordo quadro include anche una valutazione della fattibilità tecnica dello sviluppo della linea trasversale a idrogeno verde Ferrovia dei Due Mari che collega l'aeroporto di Fiumicino a San Benedetto del Tronto via Rieti, Amatrice e Ascoli Piceno, che farebbe di Roma la prima capitale al mondo ad avere treni verdi a idrogeno. (segue) (Spm)