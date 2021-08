Infrastrutture: Iberdrola promuoverà idrogeno verde su linea ferroviaria Sansepolcro-Sulmona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le iniziative di riconversione fanno parte del progetto integrato e sostenibile per il rilancio dell'Appennino centrale, promosso da Aecom, Ancitel Energia e Ambiente e Cinque International. Il progetto di sviluppo si concentra sull'uso di treni elettrici alimentati a idrogeno come leva per attrarre investimenti produttivi nelle aree colpite dai terremoti del 2009, 2016 e 2017, che negli ultimi anni hanno subito lo spopolamento e il declino economico, fenomeni aggravati dalla diffusione della pandemia. Al centro dell'iniziativa c'è l'uso di nuove tecnologie nel campo dell'energia e dell'ambiente, con un ruolo di primo piano per l'idrogeno verde da fonti rinnovabili. Nello sviluppo del piano, i promotori dell'iniziativa continueranno a dialogare con le regioni attraversate dalla ferrovia, con il Gruppo Ferrovie dello Stato e con altri attori locali pubblici e privati, coinvolgendoli nello sviluppo e nella realizzazione del progetto. (Spm)