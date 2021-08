Tunisia: esperto, status quo rischia di compromettere colloqui con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale status quo in Tunisia rischia di compromettere le trattative con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un nuovo prestito di 4 miliardi di dollari, ma anche di sciupare un’opportunità storica che si è aperta con una delle più grandi immissioni mondiali di liquidità nella storia. Lo scrive Amine Ben Gamra, revisore dei conti e membro dell'Ordine dei contabili della Tunisia, in un editoriale pubblicato dal sito web d’informazione tunisino “Kapitalis” dopo la decisione del presidente della Repubblica, Kais Saied, di prolungare fino a nuovo avviso le misure eccezionali in vigore dal 25 luglio scorso, tra cui la sospensione del parlamento e la revoca dell’immunità ai deputati. “La Tunisia non ha ancora un governo o una controparte nota per condurre discussioni con possibili donatori, in particolare con l’Fmi, che ha messo a disposizione dei Paesi membri fondi significativi per rilanciare le loro economie colpite dalla crisi sanitaria del Covid-19”, riferisce Ben Gamra. Il Consiglio direttivo del Fondo ha approvato, il 2 agosto scorso, un'allocazione generale di diritti speciali di prelievo (Dsp) pari a un valore complessivo di 650 miliardi di dollari. Tale assegnazione, entrata in vigore ieri, lunedì 23 agosto, è stata definita da Kristalina Georgieva, direttrice operativa dell’Fmi, come "una decisione storica: la più grande allocazione di Dsp nella storia del Fondo e una ventata di ossigeno per il l'economia mondiale in questo periodo di crisi senza precedenti”. (segue) (Tut)