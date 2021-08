Tunisia: esperto, status quo rischia di compromettere colloqui con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Dsp sono attività di riserva che possono essere scambiate tra Paesi in cambio di liquidità o denaro contante. Ogni volta che l'Fmi decide di assegnare nuovi diritti speciali di prelievo, l'organizzazione agisce fondamentalmente come una banca centrale internazionale: distribuisce risorse di riserva ai suoi 190 Paesi membri in proporzione ai contributi forniti all'organizzazione e alla loro posizione economica globale. Pertanto, le nazioni ricche ricevono più Dsp, mentre gli Stati poveri ne ricevono di meno. La quota della Tunisia è pari a 700 milioni di dollari circa, secondo i calcoli di Ben Gamra. Il vantaggio di questo sistema è che aumenta le riserve della banca centrale e consente ai Paesi in via di sviluppo di ottenere valuta forte. I Paesi possono quindi acquistare o vendere Dsp in base alle loro esigenze. Ad esempio, un paese in difficoltà economica che ha bisogno di liquidità come la Tunisia può vendere alcuni dei suoi Dsp in cambio di contanti, in particolare dollari Usa o euro. (segue) (Tut)