Tunisia: esperto, status quo rischia di compromettere colloqui con Fmi (3)

- I diritti speciali di prelievo possono essere utilizzati anche per rimborsare il debito di un paese, ad esempio all’Fmi, o possono essere tenuti come garanzia. Secondo Ben Gamra, la Tunisia ha assolutamente bisogno di strumenti come i Dps perché “sta affrontando una delle più gravi crisi di liquidità della sua storia e ha bisogno di contributi esterni per finanziare il proprio bilancio e per rilanciare la sua economia stagnante”. L’esperto suggerisce di formare un nuovo governo per compiere i passi necessari con i partner internazionali, e di farlo quanto prima. “Bisogna fare presto, perché i primi ad arrivare sono solitamente primi a essere serviti. E i ritardatari avranno solo gli occhi per piangere”, conclude Ben Gamra. (Tut)