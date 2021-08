Terremoto: Bellanova, impegno per una ricostruzione veloce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque anni fa, il 24 agosto 2016, il terremoto di Amatrice. La scossa violentissima che in pochi secondi trascinò via la quotidianità di migliaia di persone, provocando in territori bellissimi e fragili nel cuore dell'Italia oltre 300 vittime". Lo afferma la viceministra Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva. "Oggi come allora, mentre ancora si fanno i conti con i ritardi nella ricostruzione, l'imperativo è che quelle comunità possano al più presto tornare a vivere nelle loro case. Per questo l'impegno della politica e delle istituzioni tutte dev'essere lavorare perché quanto ostacola o rallenta il ritorno alla vita venga rimosso con grande velocità senza che questo coincida con il rischio di infiltrazioni dell'economia illegale o criminale".(Com)