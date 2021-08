Sardegna: la richiesta di Solinas a Draghi, una compagnia aerea regionale per l'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una compagnia aerea regionale controllata dalla nascente Ita o una società in house sul modello di Air Corsica, come soluzione per l'annoso problema della continuità territoriale. E' uno dei temi emerso nel corso della telefonata intercorsa ieri fra il governatore Christian Solinas e il presidente del Consiglio Mario Draghi nel quale sono stati affrontate anche le tematiche del gap infrastrutturale, la partita dell'energia e la necessità di un accordo sulle entrate. Il presidente della Regione ha fatto presente al premier che la Sardegna non può restare fuori dalla partita economica che prevede grandi interventi in tutta Italia legati soprattutto al Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza sostenuto dall'Unione europea. Solinas ha anche sollecitato un accordo sulle entrate, con un tavolo paritetico per il trasferimento delle risorse dallo Stato alla Sardegna. Su richiesta di Draghi, la Regione produrrà un fascicolo dettagliato sui nodi portanti per lo sviluppo dell'Isola. "Il Governo deve intervenire per ridurre il grande gap infrastrutturale che paga la Sardegna rispetto agli standard della Penisola – ha spiegato Solinas - serve un piano per il rilancio delle ferrovie, con il doppio binario e con l'elettrificazione della rete. Ma ci sono da fare i conti anche con le gravi carenze sul versante delle strade: in questo periodo di afflusso di turisti una parte delle nostre arterie viarie si rivela più inadeguata che mai". In particolare sull'energia il governatore ha ribadito che "non è possibile sentire continuamente dichiarazioni discordanti da parte di grandi aziende o di pezzi del Governo, quando la Sardegna ha bisogno di garanzie per assicurare un futuro all'industria, a partire dalle aziende vitali come Eurallumina o Sider Alloys". (Rsc)