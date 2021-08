Torino: crollo in via Bramafame, morto bimbo di 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato trovato senza vita il corpo del bimbo di 4 anni che risultava disperso in seguito al crollo avvenuto questa mattina in via Bramafame 42, dove alle 9 è venuta giù la parte alta di una palazzina di due piani. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle macerie pochi minuti fa. Proseguono le ricerche per escludere l’eventuale presenza di altre persone coinvolte. In tre erano stati estratti in mattinata. L'ultimo, un ragazzo, in discrete condizioni, individuato dai vigili del fuoco dopo due ore di lavoro. Prima di lui un uomo, gravemente ustionato, in codice rosso. E una donna, trasportata al Cto di Torino. Squadre usar (urban search and rescue) sono al lavoro. Il nucleo Nbcr controlla possibili fughe di gas. Impiegate anche le unità cinofile. (Rpi)