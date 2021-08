Grecia: ministro Salute annuncia nuove misure per "invitare" cittadini alla vaccinazione anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test diagnostici gratuiti per il coronavirus nelle istituzioni pubbliche greche saranno cancellati da settembre per le persone non vaccinate. È quanto annunciato dal ministro della Salute ellenico, Vasilis Kikilias, secondo cui queste persone dovranno effettuare il test privatamente pagando una somma pari a 10 euro. Kikilias, le cui parole sono state trasmesse dall’emittente televisiva pubblica “Ert”, ha annunciato nuove misure e restrizioni volte a invitare quante più persone possibili a farsi vaccinare contro il coronavirus. Le misure sono state introdotte per fermare la diffusione del coronavirus e l'emergere di nuovi ceppi, ha affermato il ministro. Secondo il ministro, il 90 per cento dei pazienti nelle unità di terapia intensiva non è stato vaccinato. "Non c'è più scelta", ha affermato Kikilias, secondo cui tali misure non sono divisive per la società e la maggioranza non può dipendere dalla minoranza. In Grecia, il 65 per cento della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose, mentre il 53,5 per cento della popolazione totale o il 62,7 per cento degli adulti risulta completamente vaccinato. Dal primo settembre, i dipendenti delle istituzioni sanitarie e delle istituzioni sociali che non hanno ricevuto almeno una vaccinazione o che non si sono ammalati negli ultimi sei mesi saranno sospesi dal lavoro, ha affermato Kikilias. (segue) (Gra)