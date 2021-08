Incendi: Nesci, preservare territorio con leale collaborazione fra istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina, con il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli e con la viceministra dello Sviluppo Economico Alessandra Todde abbiamo incontrato i sindaci dei Comuni interessati dagli incendi delle ultime settimane a cui abbiamo portato l'impegno del Governo sia sui ristori alle famiglie e alle imprese colpite sia sulle iniziative che prenderemo, di concerto con la Regione, per intensificare e ammodernare le opere di prevenzione perché tragedie come questa, che sono costate anche vite umane, non accadano più". Lo ha detto la sottosegretaria per il Sud e la Coesione Territoriale Dalila Nesci a margine dell'incontro con i sindaci dei comuni calabresi maggiormente colpiti dagli incendi delle ultime settimane. "Le sorti dei Parchi nazionali, delle foreste Calabresi e della natura Aspromontana - prosegue - non possono essere considerati 'affare interno', come fossero una sorta di 'riserva indiana' appannaggio dei nativi. Non è possibile infatti che boschi e foreste di riconosciuto valore universale, dichiarate patrimonio Unesco, vengano gestite ancora oggi con logiche arcaiche e sotto il ricatto continuo degli appiccatori di fuochi 'conto terzi'". (segue) (Com)