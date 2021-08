Incendi: Nesci, preservare territorio con leale collaborazione fra istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve - chiede Nesci - un governo integrato del nostro patrimonio boschivo. Ed è proprio per questo che oggi siamo qui, perché è necessario pensare a modelli più moderni di monitoraggio e prevenzione per una valorizzazione dei nostri beni comuni e la salvaguardia delle risorse forestali. Per fare questo – sostiene Dalila Nesci - è necessaria una sinergia tra lo Stato, la Regione e gli enti locali. L'altro passaggio obbligato è una lotta serrata agli interessi criminali che lucrano sugli incendi estivi, anche attraverso una nuova sensibilità ambientale che parta dalle scuole. Boschi e foreste non possono essere più considerati terre rubate ad agricoltura e pastorizia: sono un valore in sé, come dimostra anche il recente riconoscimento dell'Unesco", conclude la sottosegretaria. (Com)