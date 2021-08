India: “schiaffeggerei il governatore del Maharashtra”, arrestato il ministro delle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Piccole e medie imprese dell’India, Narayan Rane, è stato arrestato oggi dalla polizia per aver espresso il desiderio di “schiaffeggiare” il capo ministro dello Stato del Maharashtra, Uddhav Thackeray, reo di non conoscere l’anno dell’indipendenza nazionale (il 1947). Lo riferisce il quotidiano “India Times”. Le parole di Rane avevano provocato un’ondata di polemiche, alimentando in particolare le proteste del partito ultranazionalista del Maharashtra Shiv Sena. Il commissario di polizia di Nashik, Deepak Pandey, ha spiegato che l’autorizzazione per l’arresto è stata chiesta alla sovrintendenza della polizia di Ratnagiri, altra città del Maharashtra. (segue) (Inn)