India: “schiaffeggerei il governatore del Maharashtra”, arrestato il ministro delle Pmi (2)

- “È vergognoso che il capo ministro Uddhav Thackeray non conosca l’anno dell’indipendenza. Avrebbe dovuto informarsi prima del suo discorso. Se fossi stato lì, gli avrei dato uno schiaffo”, aveva dichiarato Narayan Rane due giorni fa. Durante un discorso ai cittadini tenuto il 15 agosto scorso in occasione del Giorno dell’indipendenza, il capo ministro del Maharashtra aveva effettivamente dovuto interrompere l'intervento per chiedere ai suoi collaboratori l’anno dell’indipendenza indiana. Contro le parole di Rane, tuttavia, sono state presentate ben quattro denunce. Inoltre, nelle ultime ore anche il Partito del popolo indiano (Bjp), guidato dal primo ministro Narendra Modi, ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Rane. (Inn)