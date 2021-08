Russia-India: Cremlino, colloquio fra Putin e Modi su situazione in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, e il primo ministro indiano, Narendra Modi, hanno discusso della situazione in Afghanistan durante una conversazione telefonica avvenuta oggi. Lo ha riferito il Cremlino. "Durante lo scambio di opinioni sulla situazione in Afghanistan, le parti hanno notato l'importanza di sforzi coordinati che contribuiscano all'instaurazione della pace e della stabilità in questo paese, garantendo sicurezza nella regione nel suo insieme", ha affermato il Cremlino in una nota. Putin e Modi hanno inoltre espresso la disponibilità a rafforzare la cooperazione nella lotta alla "diffusione dell'ideologia terroristica e alla minaccia del traffico di stupefacenti provenienti dal territorio afgano". "Si è deciso di formare un canale bilaterale di consultazioni permanenti su questo tema", ha aggiunto il Cremlino. (Rum)