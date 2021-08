Roma 2021: Gualtieri, stadio giallorossi sarà priorità dopo voto, su Flaminio pronto a valutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo stadio dell'As Roma "siamo già partiti male una volta e si è visto dove si è andati a sbattere, ho invitato tutti i candidati alla serietà, prima si vedono le carte e poi si parla. Finora hanno detto quattro soluzioni diverse e su ognuna si è scoperto che c'era un problema". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenuto a Radio Roma Capitale. Lo stadio "è una priorità, ci stiamo già lavorando, ma non si possono prendere in giro i romani e non si può sbagliare di nuovo. Dopo l'insediamento del consiglio comunale io conto di individuare immediatamente il luogo e avviare tutte le procedure" mentre per lo stadio della Ss Lazio che potrebbe essere realizzato al Flaminio e su cui il presidente del club Claudio Lotito ha fatto una proposta "vedo che c'è una manifestazione d'interesse e sono pronto a sedermi e verificare quella soluzione", ha concluso Gualtieri.(Rer)