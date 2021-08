Afghanistan: Francia, ponte aereo con Emirati potrebbe interrompersi il 26 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte aereo istituito dalla Francia con gli Emirati Arabi Uniti per esfiltrare i cittadini afgani si interromperà giovedì 26 agosto se gli Stati Uniti confermeranno la decisione di ritirare i loro militari il 31 agosto. Lo ha detto il capo di gabinetto del ministro degli Esteri francese, Nicolas Roche, parlando alla stampa. Secondo Roche, se gli Stati Uniti seguiranno il loro obiettivo di ritiro totale il 31 agosto, "per noi, in termini di 'backplanning', significa che le operazioni termineranno giovedì sera. Quindi ci restano tre giorni", ha spiegato Roche al primo ministro Jean Castex. (Frp)