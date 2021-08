© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore turistico in Grecia ha registrato un attivo di 689 milioni di euro a luglio. Lo ha reso noto la Banca di Grecia, specificando che l’attivo complessivo del comparto del turismo nei primi sei mesi dell’anno è stato di 826 milioni di euro. L’incremento delle entrate turistiche a giugno è cresciuto dell’851,8 per cento su base annua, passando da 83 a 791 milioni di euro in 12 mesi. (Gra)