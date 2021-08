Grecia: governo stanzia 100 mila euro in aiuti umanitari per Haiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Col passare delle ore aumentano gli annunci di offerte e iniziative di aiuto in arrivo da governi e organismi internazionali. Dal polo logistico di Medici senza frontiere (Msf) a Bruxelles sono partiti due aerei con 100 tonnellate di forniture mediche. Il carico comprende forniture per la raccolta del sangue, kit per medicazioni e ingessature, barelle, sistemi per l'approvvigionamento di acqua pulita, taniche per lo stoccaggio di oltre 260 mila litri di acqua e 40 tende per l'allestimento di strutture e centri di salute per cure di emergenza. "L'invio degli aiuti è stata un vera e propria sfida contro il tempo" dichiara Hussein Choker, operatore del polo logistico di Bruxelles, secondo quanto riferisce un comunicato dell'organizzazione. "Haiti è un'isola lontana e in questo caso avere uno stock è fondamentale per fornire una risposta rapida ed efficace, nel giro di 24-48 ore". (segue) (Gra)