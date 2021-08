Grecia: governo stanzia 100 mila euro in aiuti umanitari per Haiti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea (Ue) ha inviato sul terreno una squadra di dodici esperti e due ufficiali di coordinamento dell'Ercc (Emergency Response Coordination Centre) per coordinare i 3 milioni di euro di aiuti umanitari stanziati in precedenza. Oltre all'iniziativa assunta dal meccanismo Ue della Protezione civile, la nota segnala dei diversi passi compiuti dai singoli Stati membri, dal team di assistenza e supporto tecnico offerto dalla Svezia, al modulo di purificazione dell'acqua dalla Francia, all'impianto di trattamento delle acque, attrezzature mediche e medicinali, e alla fornitura della Spagna di 720 teloni e 500 kit da cucina per famiglie. (segue) (Gra)