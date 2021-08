Grecia: governo stanzia 100 mila euro in aiuti umanitari per Haiti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramite la propria agenzia di cooperazione Jica, il Giappone ha inviato 60 teloni di plastica 30x30 metri, 1.200 materassini e 750 taniche. La confinante Repubblica Dominicana, lo stato che occupa la porzione orientale dell'isola Hispaniola, ha messo a disposizione medicinali e strumentazione sanitaria, tra cui kit per sutura, cotone, mascherine e gel sterilizzante. Il governo della Colombia ha inviato circa quindici tonnellate di aiuti umanitari, cibo e medicine, mentre da Cuba è arrivata sono arrivati oltre 50 tra medici e infermieri specializzati. Poco dopo la scossa, il governo di Taiwan aveva annunciato lo stanziamento di 500mila dollari statunitensi in aiuti, da far arrivare tramite l'ambasciata a Port-au-Prince. (segue) (Gra)