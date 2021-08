Somalia: elezioni generali, Stati regionali e opposizione formano comitato tecnico per risolvere divergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader degli Stati membri federali della Somalia hanno concordato con i candidati presidenziali di formare un comitato tecnico incaricato di esaminare le questioni sollevate dall'Unione dei candidati alla presidenza (Upc) - composto dai candidati schierati all'opposizione del presidente uscente Mohamed Abdullahi "Farmajo" - che ieri ha bocciato la nuova procedura per l'elezione della Camera bassa del parlamento. È quanto riferiscono fonti citate dal sito d'informazione "Garowe Online", secondo cui il comitato sarà formato da tre membri incaricati di rivedere alcune delle questioni sollevate, fra cui la selezione dei delegati per gli anziani tradizionali e il ruolo della società civile. A tale scopo domani, 25 agosto, il comitato sarà convocato per iniziare i suoi lavori. La decisione giunge dopo che ieri l'Upc ha bocciato la nuova procedura per l'elezione della Camera bassa del parlamento presentata dal Consiglio consultivo nazionale, definendola "incostituzionale" e in violazione dell'accordo elettorale siglato lo scorso 27 maggio. Parlando nel corso di una conferenza stampa, il leader del partito di opposizione Wadajir, Abdirahman Abdishakur, ha chiesto lo svolgimento di elezioni libere ed eque e ha definito il nuovo quadro elettorale "incostituzionale" e contrario all'accordo del 27 maggio. (segue) (Res)