Somalia: elezioni generali, Stati regionali e opposizione formano comitato tecnico per risolvere divergenze (2)

- In un comunicato, l'Upc respinge le nuove procedure che regoleranno il processo elettorale, in particolare nel punto in cui si prevede che prevede che 135 anziani servano come base per la selezione dei delegati nella Camera bassa. L'opposizione ha anche respinto la decisione di consegnare il processo di scrutinio ai leader degli Stati regionali, aggiungendo che il nuovo procedure contraddice la Costituzione e l'accordo del 27 maggio e lamentando che le elezioni "non stanno andando nella giusta direzione" dal momento che i leader politici hanno cambiato tutti i termini concordati dell'accordo elettorale. Al termine di un incontro avvenuto domenica scorsa tra il primo ministro Mohamed Hussein Roble e i leader degli Stati regionali, le parti hanno deciso domenica che gli anziani registrati dal governo federale potranno partecipare, congiuntamente con le organizzazioni della società civile, al processo di selezione dei delegati, una mossa non prevista dall'accordo del 27 maggio. In base a quanto concordato, inoltre, ogni sottoclan avrà un rappresentante della società civile che selezionerà i delegati. L'elenco dei delegati sarà successivamente verificato dalla Squadra per le elezioni indirette statali (Siet) in ogni Stato regionale. Secondo l'Upc, si tratta di una mossa che consente ai leader degli Stati regionali di influenzare il processo elettorale della Camera bassa, contrariamente a quanto previsto dall'accordo del 27 maggio che prevede un ruolo degli Stati regionali solo nelle elezioni senatoriali. Alcuni Stati ha già avviato le procedure di voto per l'elezione dei suoi rappresentanti in Senato, ma alcuni di loro devono ancora dare il via al processo. (Res)