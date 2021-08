Afghanistan: l’Iran chiede la formazione di un “governo inclusivo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran, preoccupato per le ripercussioni del conflitto nel vicino Afghanistan, ha invitato "tutte le parti" a porre fine alle violenze e a negoziare la formazione di un governo "inclusivo" nel Paese confinante. "Non esiste una soluzione militare ai problemi che sta vivendo l'Afghanistan" da quando i talebani hanno preso il potere a Kabul il 15 agosto, con il graduale ritiro delle forze statunitensi dal Paese, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, durante una conferenza stampa. "Chiediamo alle parti afgane di mantenere la stabilità. Speriamo che sfruttino al massimo l'opportunità del ritiro delle forze straniere per formare un governo inclusivo che goda di buoni rapporti con i suoi vicini", ha aggiunto Khatibzadeh, spiegando che "l'Iran sta seguendo da vicino gli ultimi sviluppi in Afghanistan ed è in contatto con vari gruppi". (segue) (Res)