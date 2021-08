Afghanistan: l’Iran chiede la formazione di un “governo inclusivo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica islamica dell'Iran condivide un confine di oltre 900 chilometri con l'Afghanistan e non vanta buoni rapporti con i talebani, dal momento che Teheran non ha mai riconosciuto l’Emirato islamico afgano. Tuttavia, il governo iraniano sta cercando da mesi, attraverso un approccio pragmatico, di avvicinarsi ai talebani. Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), l'Iran ospita sul suo territorio oltre 3,46 milioni di afgani, che superano il 4 per cento della popolazione del Paese a maggioranza sciita. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, tuttavia, si è rifiutato di rivelare l’esatto numero dei profughi afgani ospitati nella Repubblica degli ayatollah, nonostante le domande esplicite dei giornalisti al riguardo. (Res)