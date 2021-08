Usa-Asia: Harris, ci offriamo per ospitare summit Apec nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si offrono di ospitare il prossimo summit della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (Apec) nel 2023, riconoscendo la dinamicità del mercato del sud-est asiatico e la sua importanza per gli Usa. Lo ha dichiarato questa mattina la vice presidente Kamala Harris nel corso della sua visita a Singapore. Nel corso di un discorso tenuto a un evento organizzato dall’ambasciata statunitense e dalla Lee Kuan Yew School of Public policy, la numero due della Casa Bianca ha sottolineato come l’economia Usa stia crescendo al ritmo più veloce visto negli ultimi 40 anni e come l’occupazione e i salari siano in forte ripresa. “Crediamo che la crescita non debba fermarsi sulle nostre coste, ma debba essere di beneficio anche per i nostri partner. La nostra economia è molto interconnessa con quella del sud-est asiatico, dalle catene di fornitura al solido interscambio bilaterale”, ha detto ancora Harris ricordando come i Paesi della regione rappresentino il quarto mercato di esportazione per gli Stati Uniti e come dal commercio con la regione dipendano oltre 600 mila posti di lavoro statunitensi. (segue) (Fim)