Usa-Asia: Harris, ci offriamo per ospitare summit Apec nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oltre ad approfondire le relazioni bilaterali, cercheremo di lavorare a livello multilaterale con istituzioni come l’Asean (l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico), che resta centrale nell’architettura regionale. Lavoreremo anche con nuovi formati come il Quad (con Giappone, India e Australia) e con il partenariato Usa-Mekong (con Cambogia, Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam). La nostra intenzione è di rafforzare i nostri partenariati e la nostra comune visione. Non devono esserci dubbi: abbiamo interessi permanenti in questa regione e abbiamo anche solidi impegni”. (segue) (Fim)