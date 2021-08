Ostia: barca in fiamme sulla spiaggia "azzurra", indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una barca di due metri, tirata in secca sulla spiaggia libera "Azzurra" in via dell'Idroscalo a Ostia, è stata distrutta ieri sera, da un incendio. Il rogo è stato segnalato alle 21.30 circa quando le fiamme avevano già completamente avvolto il natante. Sul posto, per domare l'incendio, sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre i carabinieri della compagnia di Ostia stanno indagando per risalire alle cause. Al momento sono al vaglio le immagini delle telecamere della zona dato che, sul posto, non sono stati trovati elementi che possano confermare l'ipotesi del dolo.(Rer)