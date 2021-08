Spagna: in arrivo oggi a base di Torrejon altri tre aerei militari con cittadini afgani evacuati da Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri tre aerei militari spagnoli atterreranno oggi alla base di Torrejon de Ardoz, vicino Madrid, portando nel Paese altri 390 cittadini afgani evacuati da Kabul. Come riferito dalla ministra della Difesa spagnola Margarita Robles, ripresa dall'agenzia di stampa "Efe", due degli aerei arriveranno a metà pomeriggio, e un altro atterrerà all’alba. I 390 afgani in arrivo oggi si sommano agli oltre 800 giunti finora in Spagna. (Spm)